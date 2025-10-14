Driver Ojol Sidoarjo Dibegal & Dibakar Saat Mengantar Penumpang ke Sampang

jatim.jpnn.com, SAMPANG - Kejadian nahas menimpa driver ojek online (ojol) asal Sidoarjo bernama Stevens Charles Ricky. Niat hati ingin mencari pundi-pundi rupiah hingga ke pulau seberang Madura, dia justru dibegal penumpangnya sendiri di Kecamatan Jengrik, Kabupaten Sampang pada Senin (13/10).

Tak hanya dibegal, Stevens ternyata juga dibakar oleh penumpang yang dia dapatkan dari order-an offline tersebut.

Kapolsek Jrengik AKP Sunarno menjelaskan insiden tersebut terjadi di wilayah perbatasan Bangkalan menuju Sampang.

Peristiwa itu bermula saat korban menerima tawaran untuk mengantarkan pelaku dari Surabaya menuju ke Madura sekitar pukul 07.30 WIB.

Namun, di tengah perjalanan, korban tiba-tiba diserang oleh pelaku. Stevens disiram bensin dan dibakar hidup-hidup, sedangkan sepeda motornya dibawa lari.

Akibat kejadian itu, korban ditemukan di tepi jalan dalam kondisi yang mengenaskan dengan luka bakar parah di bagian kepala, lengan, punggung, dan paha kiri.

Warga yang panik langsung mengevakuasi korban ke fasilitas kesehatan terdekat. Beruntung nyawa korban selamat. Saat ini dia masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit.

"Kasus ini sudah kami koordinasikan dan akan dilimpahkan ke Polres Sampang untuk penyelidikan lebih lanjut," ujarnya