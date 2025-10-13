Tersangka Pencurian Hewan Tewas Seusai Ditangkap, Polres Lumajang Digeruduk Warga

jatim.jpnn.com, LUMAJANG - Puluhan warga Desa Wurung, Kecamatan Randuagung menggeruduk Polres Lumajang, Minggu (12/10) malam.

Aksi ini dilakukan setelah mereka menerima kabar warganya bernama Rudi yang menjadi tersangka kasus pencurian hewan dikabarkan tewas sehari setelah ditangkap polisi.

Suasana malam yang sunyi menjadi mencekam. Mereka bahkan berusaha masuk Mapolres Lumajang dengan cara menggoyang-goyangkan pagar.

Warga melempar helm, papan nama, hingga batu diarahkan kepada petugas yang berjaga. Akibat kejadian itu, kaca bangunan di Polres Lumajang retak.

Konon, tujuan warga menggeruduk kantor Mapolres Lumajang adalah untuk meminta penjelaskan polisi terkait penyebab kematian warganya tersebut.

Rudi ditangkap di rumahnya dalam kondisi sehat. Namun, satu hari setelah ditangkap, dia dilaporkan meninggal dunia.

Melihat kondisi semakin tak kondusif, polisi berusaha membubarkan massa dan menangkap sejumlah orang yang dianggap melakukan tindakan anarkis.

Kasi Humas Polres Lumajang Ipda Untoro dalam keterangannya menyebut total 18 orang yang ditangkap saat aksi tersebut.