Gamelan di Museum Cakraningrat Bangkalan Hilang Diduga Dicuri

Sabtu, 11 Oktober 2025 – 22:45 WIB
Gamelan di Museum Cakraningrat Bangkalan Hilang Diduga Dicuri
Plt Kasi Humas Polres Bangkalan Ipda Agung Intama. Foto: Humas Polres Bangkalan

jatim.jpnn.com, BANGKALAN - Alat musik gamelan di Museum Cakraningrat, Kabupaten Bangkalan diduga hilang dicuri. Peristiwa itu telah dilaporkan ke polisi.

Plt Kasi Humas Polres Bangkalan Ipda Agung Intama membenarkan adanya laporan dugaan tindak pidana pencurian alat musik gamelan di Museum Cakraningrat, Kabupaten Bangkalan.

“Benar, kami telah menerima laporan mengenai dugaan pencurian perangkat gamelan yang terjadi di Museum Cakraningrat. Saat ini laporan tersebut telah kami tindak lanjuti,” ujar Agung, Sabtu (11/10).

Agung menjelaskan peristiwa dugaan pencurian tersebut terjadi pada 4 Agustus 2025.

Namun, baru dilaporkan ke Polres Bangkalan pada 7 Agustus 2025.

Menindaklanjuti laporan tersebut, pihak kepolisian telah melakukan serangkaian langkah penyelidikan.

“Saat ini kasus masih dalam tahap penyelidikan. Petugas sudah melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian serta telah memeriksa enam orang saksi,” jelasnya.

Dia menyatakan Polres Bangkalan berkomitmen menuntaskan kasus ini secara profesional, transparan, dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. (mcr23/jpnn)

Polisi selidiki laporan gamelan di Museum Cakraningrat hilang diduga dicuri

Redaktur : Arry Dwi Saputra
Reporter : Ardini Pramitha

