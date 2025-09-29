Kerusuhan Demo di Malang, 6 Pos Polisi Dibakar Kerugian Tembus Rp3,8 Miliar

JPNN.com

Senin, 29 September 2025 – 09:34 WIB
Wakil Kepala Polresta Malang Kota AKBP Oskar Syamsuddin seusai menghadiri acara diskusi bersama media di Kota Malang, Selasa (23/9/2025). (ANTARA/HO-Humas Polresta Malang Kota)

jatim.jpnn.com, MALANG - Polresta Malang Kota mencatat kerugian akibat perusakan fasilitas kepolisian saat demo berujung ricuh pada akhir Agustus 2025 mencapai Rp3,8 miliar.

Wakapolresta Malang Kota AKBP Oskar Syamsuddin mengatakan, total ada 16 pos polisi rusak berat maupun ringan, serta enam pos lainnya dibakar massa.

"Secara keseluruhan, kalau ditotal Rp3,8 miliar," kata Oskar di Malang, Minggu (21/9).

Kerusakan paling parah terjadi di pos polisi kawasan Alun-Alun Merdeka. Selain kaca pecah, videotron dan server tilang elektronik bernilai tinggi juga hancur.

"Di pos itu terdapat server tilang elektronik yang harganya cukup mahal," ucapnya.

Tak hanya itu, sebuah bus pelayanan yang terparkir di halaman Polresta Malang Kota ikut menjadi sasaran perusakan.

Pendataan kerusakan dilakukan sesuai instruksi Mabes Polri dan dibantu Polda Jatim. Perbaikan pos yang mengalami kerusakan ringan sudah dilakukan, sementara yang rusak berat menunggu tindak lanjut.

"Pos yang kacanya pecah sudah diperbaiki, sedangkan yang rusak berat masih akan menyusul," ujarnya.

