Pembacok Keluarga Mantan Istri di Pacitan Ditemukan Tewas di Semak-Semak Hutan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wawan (54) pelaku pembacokan kepada keluarga mantan istrinya Miswati di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Pacitan pada Sabtu (20/9) lalu ditemukan tewas.

Wawan ditemukan tak bernyawa di semak-semak parit hutan masuk Dusun Drono RT 01 RW 02, Desa Temon, Arjosari, Pacitan, Kamis (25/9). Jasad Wawan pertama kali ditemukan oleh warga.

"Penemuan mayat yang diduga sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan berencana, penganiayaan berat, dan menggunakan senjata tajam," Kasi Humas Polres Pacitan Aiptu Thomas Alim Suheny, Jumat (26/9).

Dia menjelaskan penemuan ini bermula saat warga Dusun Drono mencium bau tidak sedap dari arah hutan yang berjarak sekitar satu kilometer dari tempat kejadian Wawan menyerang keluarga mantan istrinya. Kemudian, sejumlah warga melakukan pencarian ke arah hutan melalui jalan setapak.

“Setelah berjalan sekitar 500 meter, ternyata bau bangkai semakin menyengat. Beberapa warga melakukan pencarian ke semak-semak sampai masuk parit dengan kedalaman sekitar dua meter,” jelasnya.

Kemudian saksi bernama Anto bersama tiga orang temannya melihat ada jasad mayat laki-laki tergeletak di parit yang ditutupi semak-semak dan dedaunan kering.

Warga mengamati mayat tersebut dan terlihat berjenis kelamin laki-laki, mengenakan baju kaos lengan pendek warna hitam, dan mengenakan celana pendek warna coklat. Kemudian pada bagian lengan kirinya juga ditemukan beberapa luka sayat, terdapat banyak bercak darah kering di sepanjang aliran parit.

"Diduga mayat laki-laki tersebut adalah Arif Setiawan Alias Wawan yang tidak lain pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dan penganiayaan berat," ujarnya.