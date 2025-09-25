Pembacok 1 Keluarga di Pacitan Tak Kunjung Tertangkap, Polisi Perluas Pengejaran

JPNN.com

Kamis, 25 September 2025 – 16:31 WIB
Warga bahu membahu menggotong peti jenazah korban penyerangan satu keluarga mantan istrinya di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Pacitan. ANTARA/HO - Prastyo

jatim.jpnn.com, PACITAN - Polisi memperluas pengejaran terhadap Wawan, pelaku pembacokan satu keluarga di Pacitan.

Korban tewas bertambah menjadi dua orang seusai Arga (11) anak kandung pelaku dilaporkan meninggal dunia.

Polres Pacitan bersama Polda Jawa Timur memperluas operasi pengejaran terhadap Wawan, pelaku penyerangan satu keluarga di Desa Temon, Kecamatan Arjosari.

Kapolres Pacitan AKBP Ayup Diponegoro Azhar mengatakan pihaknya menurunkan personel tambahan dan unit anjing pelacak K9 untuk mempercepat penangkapan.

“Kami melakukan penyisiran di area hutan yang dicurigai sebagai jalur pelarian. Koordinasi dengan polsek sekitar juga diperkuat,” ujar Ayub, Rabu (24/9).

Operasi diperketat seusai Arga Novalleky Saputra (11), korban selamat yang sempat dirawat, meninggal dunia di RS Bethesda Yogyakarta, Selasa malam. Dengan begitu, jumlah korban tewas bertambah menjadi tiga orang.

Arga mengalami luka serius di kepala akibat sabetan senjata tajam saat Wawan menyerang rumah mantan istrinya pada Sabtu (21/9) malam.

Polisi mengimbau masyarakat tetap waspada dan melapor jika mengetahui keberadaan pelaku.

Sumber Antara
