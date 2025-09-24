JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal Sopir Truk di Lamongan Ditusuk Saat Kejar Pencuri Tas

Sopir Truk di Lamongan Ditusuk Saat Kejar Pencuri Tas

Rabu, 24 September 2025 – 13:08 WIB
Sopir Truk di Lamongan Ditusuk Saat Kejar Pencuri Tas - JPNN.com Jatim
Petugas Polres Lamongan memeriksa lokasi kejadian tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan seorang sopir truk mengalami luka tusuk di Jalan Basuki Rahmat, Lamongan, Jawa Timur, Selasa (23/9/2025). (ANTARA/HO-Humas Polres Lamongan)

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Seorang sopir truk bernama Sugeng Waluyo (27) menjadi korban penusukan saat mencoba menggagalkan aksi pencurian di Jalan Basuki Rahmat, Lamongan, Selasa (23/9) pagi.

Kasi Humas Polres Lamongan, Ipda Hamzaid menjelaskan kejadian berlangsung sekitar pukul 07.45 WIB.

Saat itu korban bersama dua rekannya sedang menurunkan muatan oli di depan Toko Kawan Lama.

Baca Juga:

“Tiba-tiba seorang pelaku mengambil tas milik kernet truk. Korban mengejar hingga terjadi perlawanan,” ujar Hamzaid.

Pelaku diketahui beraksi bersama seorang rekannya yang menunggu di atas motor Satria FU hitam. Meski sempat menendang pelaku hingga tas terlepas, korban kemudian ditusuk di perut dan paha.

“Pelaku melarikan diri, sedangkan korban dilarikan ke RSUD Soegiri Lamongan untuk mendapatkan perawatan medis,” jelasnya.

Baca Juga:

Polisi kini memburu para pelaku dan mengimbau masyarakat tetap waspada serta segera melapor jika mengetahui tindak kejahatan di sekitar lingkungan. (antara/mcr12/jpnn)

Sopir truk Sugeng Waluyo (27) ditusuk perampok saat menggagalkan pencurian di Lamongan.

Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra

Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   sopir truk ditusuk perampokan sopir truk polres lamongan kejahatan jalanan pencurian lamongan penusukan sopir truk

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU