Sopir Truk di Lamongan Ditusuk Saat Kejar Pencuri Tas

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Seorang sopir truk bernama Sugeng Waluyo (27) menjadi korban penusukan saat mencoba menggagalkan aksi pencurian di Jalan Basuki Rahmat, Lamongan, Selasa (23/9) pagi.

Kasi Humas Polres Lamongan, Ipda Hamzaid menjelaskan kejadian berlangsung sekitar pukul 07.45 WIB.

Saat itu korban bersama dua rekannya sedang menurunkan muatan oli di depan Toko Kawan Lama.

“Tiba-tiba seorang pelaku mengambil tas milik kernet truk. Korban mengejar hingga terjadi perlawanan,” ujar Hamzaid.

Pelaku diketahui beraksi bersama seorang rekannya yang menunggu di atas motor Satria FU hitam. Meski sempat menendang pelaku hingga tas terlepas, korban kemudian ditusuk di perut dan paha.

“Pelaku melarikan diri, sedangkan korban dilarikan ke RSUD Soegiri Lamongan untuk mendapatkan perawatan medis,” jelasnya.

Polisi kini memburu para pelaku dan mengimbau masyarakat tetap waspada serta segera melapor jika mengetahui tindak kejahatan di sekitar lingkungan. (antara/mcr12/jpnn)