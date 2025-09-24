JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal Korupsi Dana PEN Situbondo, KPK Telusuri Aliran Uang ke Eks Bupati Karna Siswandi

Korupsi Dana PEN Situbondo, KPK Telusuri Aliran Uang ke Eks Bupati Karna Siswandi

Rabu, 24 September 2025 – 12:47 WIB
Korupsi Dana PEN Situbondo, KPK Telusuri Aliran Uang ke Eks Bupati Karna Siswandi - JPNN.com Jatim
Arsip foto - Bupati Situbondo nonaktif Karna Suswandi berjalan keluar usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (12/2/2025). ANTARA FOTO/Fauzan/nym.

jatim.jpnn.com, SITUBONDO - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi pengelolaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Situbondo periode 2021–2024.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan mantan Bupati Situbondo yang juga tersangka kasus tersebut, Karna Suwandi (KS), sebagai saksi pada Selasa (23/9).

“Saksi didalami terkait proses pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPP Kabupaten Situbondo,” ujar Budi, Rabu (24/9).

Baca Juga:

Sebelumnya, KPK telah menetapkan dua tersangka dalam kasus ini, yakni Karna Suwandi (KS) selaku Bupati Situbondo periode 2021–2025 dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman (PUPP) Situbondo, Eko Prionggo Jati (EP).

Keduanya diduga mengatur pemenang paket pekerjaan dengan meminta ‘uang investasi’ sebesar 10 persen dari nilai proyek.

Total uang yang diterima Karna melalui orang kepercayaannya mencapai Rp5,57 miliar, sementara Eko Prionggo menerima sekitar Rp811 juta melalui bawahannya di Dinas PUPP.

Baca Juga:

KPK memastikan proses penyidikan terus berlanjut, termasuk mendalami aliran dana dan pihak-pihak lain yang diduga terlibat. (antara/mcr12/jpnn)

KPK memeriksa eks Bupati Situbondo Karna Suwandi terkait kasus dugaan korupsi dana PEN dan pengadaan barang/jasa. Karna diduga terima Rp5,5 miliar.

Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra

Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   korupsi dana PEN korupsi pen situbondo Karna Suswandi aliran dana korupsi KPK kasus korupsi situbondo

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU