Pasutri di Ponorogo Tewas Dibunuh Anak Kandung, Pelaku Diduga Alami Gangguan Jiwa

jatim.jpnn.com, PONOROGO - Penyidik Polres Ponorogo memeriksa kondisi kejiwaan Sudar, terduga pelaku pembunuhan pasangan suami istri (pasutri) Kaseno (65) dan Sarilah (65), warga Dukuh Sedandang, Desa Pomahan, Kecamatan Pulung.

Kapolres Ponorogo AKBP Andin Wisnu Sudibyo mengatakan pemeriksaan ini penting untuk memastikan kondisi Sudar yang diduga mengalami gangguan jiwa, seperti keterangan keluarganya.

"Informasi awal memang mengarah ke gangguan kejiwaan, tetapi kepastiannya harus ditentukan ahli," ujar Andin, Selasa (23/9).

Menurut polisi, keterangan Sudar kerap berubah-ubah saat diperiksa penyidik. Dari hasil penyelidikan, pasutri Kaseno dan Sarilah ditemukan meninggal dunia di rumahnya, Senin (22/9), dengan luka di kepala akibat pukulan benda tumpul.

Keluarga menyebut Sudar mengalami gangguan mental sejak sebulan terakhir. Dia juga tinggal serumah dengan kedua korban.

Jenazah Kaseno dan Sarilah telah dimakamkan dalam satu liang lahat di TPU desa setempat setelah menjalani otopsi di RSUD dr. Harjono Ponorogo.

Prosesi pemakaman dihadiri kerabat dan warga yang masih syok atas tragedi tersebut.

Polisi mengamankan Sudar di Mapolsek Pulung sambil menunggu hasil pemeriksaan medis. Beberapa barang bukti, termasuk balok kayu yang digunakan untuk memukul korban, juga telah disita.