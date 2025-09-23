Pasutri di Situbondo Tewas Tragis, Polisi Temukan Bekas Jeratan & Cairan Beracun

JPNN.com

Selasa, 23 September 2025 – 20:02 WIB
Polres Situbondo saat melakukan olah TKP pasutri ditemukan tewas di dalam kamar diduga kasus KDRT. Foto: Dok. Polres Situbondo

jatim.jpnn.com, SITUBONDO - Warga Desa Peleyan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo digegerkan dengan penemuan mayat pasangan suami istri (pasutri) berinisial R (33) dan N (31) di rumahnya, Senin (22/9) sore.

Peristiwa itu pertama kali diketahui anak korban yang masih remaja. Dia mendapati ayahnya tergeletak di ruang tamu dalam kondisi kejang dan mulut berbusa.

Saat masuk ke kamar, ibunya sudah tak bernyawa dengan tubuh tertutup selimut.

Kapolsek Kapongan AKP Sukamto mengatakan tim Inafis Polres Situbondo telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) serta mengamankan sejumlah barang bukti.

“Barang bukti yang diamankan antara lain tali sepatu warna biru yang diduga digunakan untuk menjerat leher korban perempuan, botol minuman bersoda berisi cairan beracun, serta pakaian korban,” ujarnya.

Hasil pemeriksaan medis RSUD Situbondo menunjukkan adanya bekas jeratan di leher korban perempuan, sedangkan suaminya diduga menenggak cairan beracun sebelum meninggal.

Kasat Reskrim Polres Situbondo AKP Agung Hartawan menyatakan pihaknya masih mendalami kasus tersebut.

“Dugaan awal adalah kekerasan rumah tangga yang berujung kematian. Kami masih mengumpulkan keterangan saksi dan menunggu hasil laboratorium dari barang bukti cairan,” katanya. (mcr12/jpnn)

Suami istri di Situbondo ditemukan tewas mengenaskan di dalam rumah, sang anak jadi saksi.

Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra

