Bejatnya Pelaku Begal Payudara di Surabaya, Pengakuannya Bikin Geleng-geleng

Selasa, 23 September 2025 – 19:07 WIB
Tampang pelaku begal payudara di Jalan Karan Pilang Surabaya. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemuda Surabaya BAK (24) harus berurusan dengan pihak kepolisian lantaran ditangkap warga saat melakukan pelecehan seksual begal payudara.

Korbannya adalah seorang mahasiswa berinisial AF (19) warga Taman, Sidoarjo. Tindakan tak senonoh itu terjadi di Jalan Karang Pilang depan tempat fitnes pada Rabu (17/9) pukul 20.00 WIB.

Kanit Reskrim Polsek Karang Pilang Iptu Ludfi menjelaskan kejadian itu bermula saat pelaku tengah mengendarai sepeda motornya, melihat terhadap AF.

Pelaku kemudian membuntuti AF hingga ke jalan sepi. Tersangka memepet korban dari sisi kanan, lalu melakukan begal payudara korban.

"Pengakuan tersangka telah melakukan begal payudara sebanyak tiga kali. Pernah melakukan di Taman Sidoarjo, Kebraon Surabaya dan sekarang di Jalan Karang Pilang,” ujar Ludfi, Selasa (23/9).

Beruntungnya, aksi ini diketahui oleh warga. Mereka lalu melakukan pengejaran kepada pelaku hingga akhirnya berhasil ditangkap.

"Pelaku ini sempat dikejar korban dan berteriak teriak pelecehan. Kami berjarak 400 meter dari aksi pembegalan, pelaku berhasil ditangkap didepan gapuro Marinir Karang Pilang,” ujar Ludfi.

Pengakuan pelaku, aksi itu dilakukan karena ketagihan melihat tubuh sintai korban. Dia merasa legah setelah melakukan aksi keji itu.

Kronologi warga menangkap pelaku begal payudara di Karang Pilang Surabaya, sungguh ternyata
