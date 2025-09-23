Tragis! Kakek di Tuban Tewas Dibacok, Diduga Selingkuh dengan Istri Tetangga

jatim.jpnn.com, TUBAN - Warga Desa Karangrejo, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban digegerkan dengan kasus pembacokan yang menewaskan seorang kakek pada Senin (22/9).

Korban tewas setelah dibacok tetangganya sendiri, yakni Jono (75) menggunakan celurit. Motif sementara diduga karena perselingkuhan antara korban dan istri pelaku.

Kasat Reskrim Polres Tuban AKP Dimas Robin Alexander menjelaskan, peristiwa itu bermula saat pelaku melihat korban melintas di depan rumah sekitar pukul 12.30 WIB.

"Pelaku langsung membacok korban sebanyak satu kali tepat mengenai kaki korban. Setelah kejadian itu korban lalu melarikan diri dan sembunyi di semak-semak," kata Dimas.

Korban sempat melarikan diri dan bersembunyi di semak-semak. Sekitar pukul 14.00 WIB, korban dibawa saksi ke Puskesmas Tambakboyo. Namun, nyawanya tidak tertolong dalam perjalanan.

Polisi yang menerima laporan segera mengamankan pelaku di Mapolres Tuban untuk diperiksa lebih lanjut.

"Kasus ini masih kita tangani. Pelaku juga telah diamankan di Mapolres Tuban dan masih kami mintai keterangan lebih lanjut," jelas perwira polisi berpangkat tiga balok di pundaknya ini.

Jono dijerat Pasal 338 KUHP jo Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. (mcr12/jpnn)