JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal Pesilat Keroyok Wakapolsek Pakel di Tulungagung, Pelaku Residivis Penganiayaan

Pesilat Keroyok Wakapolsek Pakel di Tulungagung, Pelaku Residivis Penganiayaan

Selasa, 23 September 2025 – 17:32 WIB
Pesilat Keroyok Wakapolsek Pakel di Tulungagung, Pelaku Residivis Penganiayaan - JPNN.com Jatim
Tersangka AF (20) dihadirkan dalam gelar ungkap perkara pengeroyokan wakapolsek di Mapolres Tulungagung, Senin (22/9/2025) (Destyan Sujarwoko)

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Sat Reskrim Polres Tulungagung menangkap AF (20), oknum pesilat asal Desa Bolorejo, Kecamatan Kauman, yang terlibat pengeroyokan terhadap Wakapolsek Pakel saat mengawal konvoi perguruan silat.

Kasat Reskrim Polres Tulungagung AKP Ryo Pradana mengatakan peristiwa itu terjadi saat polisi mengamankan ujian kenaikan tingkat pesilat yang diikuti konvoi puluhan anggota.

Di tengah perjalanan, rombongan terlibat kesalahpahaman dengan pengendara dari arah berlawanan hingga memicu keributan.

Baca Juga:

“Korban berupaya melerai, tetapi justru diserang oleh pelaku bersama sekitar sepuluh orang lain,” ujar Ryo, Senin (22/9).

Akibat pengeroyokan, Wakapolsek Pakel mengalami luka di wajah dan tubuh.

AF yang diketahui residivis kasus penganiayaan dan baru bebas Oktober 2024 itu akhirnya ditangkap polisi.

Baca Juga:

"AF dijerat Pasal 214 jo 212 subsider Pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman hingga tujuh tahun penjara," kata Ryo.

Polisi masih memburu pelaku lain yang ikut menyerang. (antara/mcr12/jpnn)

Polres Tulungagung menangkap pelaku penganiayaan Wakapolsek Pakel saat mengamankan konvoi pesilat, pelakunya ternyata residivis.

Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra

Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   pengeroyokan pengeroyokan wakapolsek pakel polres Tulungagung residivis penganiayaan konvoi silat tulungagung pesilat aniaya polisi

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU