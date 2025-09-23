Polisi Kerahkan K9 Buru Pelaku Pembunuhan Mantan Mertua di Pacitan yang Kabur ke Hutan

jatim.jpnn.com, PACITAN - Polres Pacitan mengerahkan dua anjing pelacak K9 milik Polda Jatim untuk memburu pelaku pembunuhan di Desa Temon, Kecamatan Arjosari.

Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar mengatakan anjing pelacak tiba di lokasi pada Selasa dini hari dan langsung dikerahkan menelusuri jejak pelaku.

"Kami berharap K9 dapat menunjukkan arah pelarian pelaku untuk memfokuskan pencarian," ujar Ayub, Selasa (23/9).

Upaya perburuan Wawan telah dilakukan sejak Sabtu (20/9) malam, tak lama setelah dia menyerang rumah mantan istrinya, Miswati, dan keluarga di Dusun Drono.

Namun, hingga Senin malam, hasilnya nihil. Polisi menduga Wawan melarikan diri ke kawasan hutan dan kemungkinan sudah keluar dari Pacitan.

Peristiwa tragis itu terjadi Sabtu (20/9) malam. Pelaku mendatangi rumah mantan istrinya, Miswati, lalu langsung menyerang dengan senjata tajam.

Akibatnya, Tiwi (mantan mertua pelaku) tewas di lokasi akibat luka sayatan di leher. Sebanyak empat korban lain yakni mantan istri, ipar, dan keponakan mengalami luka serius dan masih dirawat di RSUD dr. Darsono.

Menurut Ayub, dugaan sementara motif pelaku berkaitan dengan persoalan rumah tangga.