JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal Sopir Bus Laka Maut Rombongan RSBS Jember di Bromo Terancam Hukuman 6 Tahun Penjara

Sopir Bus Laka Maut Rombongan RSBS Jember di Bromo Terancam Hukuman 6 Tahun Penjara

Selasa, 23 September 2025 – 14:41 WIB
Sopir Bus Laka Maut Rombongan RSBS Jember di Bromo Terancam Hukuman 6 Tahun Penjara - JPNN.com Jatim
Bus rombongan karyawan RSBS Jember kecelakaan di jalur Bromo, Probolinggo. Korban meninggal mencapai sembilan orang. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, PROBOLINGGO - Polisi menetapkan tersangka sopir bus kecalakaan maut Al Bahri (60) di Jalur Bromo Jalan Raya Sukapura, Desa Boto, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo, Minggu (14/8).

Akibat kejadian itu, Al Bahri terancam dihukum enam tahun penjara. Dia diduga melanggar Pasal 310 ayat 4, ayat 3, ayat 2 dan ayat 1 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

“Ancaman pidana paling lama enam tahun dan atau denda Rp12 juta," kata Kapolres Probolinggo AKBP M Wahyudin Latif saat konferensi pers, Senin (22/9).

Baca Juga:

Guna mengantisipasi kasua kecelakaan itu terjadi lagi, pihaknya merekomendasikan kepada  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar membuat jalur darurat di sekitaran Jalur Bromo.

"Tidak hanya itu, kami juga sudah merekomendasikan kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Probolinggo agar dapatnya melaksanakan ramp check setiap weekend," ujar Latif.

Latif mengungkapkan penetapan tersangka ini setelah dilakukan serangkaian penyelidikan.

Baca Juga:

Hasilnya ditemukan fakta-fakta baru. Berdasarkan hasil kesimpulan, kecelakaan yang menyebabkan sembilan orang meninggal dunia itu karena kelalaian sopir.

"Terdapat kelalaian dan kurangnya sopir bus dalam menguasai tata cara mengemudi kendaraan. Di mana sopir bus melakukan pengereman secara berulang ulang sehingga memengaruhi pada sistem fungsi rem," katanya. 

Sopir bus laka maut di jalur Bromo yang telah ditetapkan tersangka dijerat dengan Pasal 310 UU nomor 22 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Polres Probolinggo Kecelakaan bus jalur bromo tersangka laka maut tersangka laka maut jalur bromo

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU