Anak Kandung Korban Pembunuhan di Pacitan Ditemukan, Bukan Dibawa Kabur, Tetapi

jatim.jpnn.com, PACITAN - Polres Pacitan menemukan keberadaan BM (17) anak Miswati yang sempat dinyatakan hilang dan diduga dibawa kabur ayahnya, Wawan yang merupakan pelaku pembunuhan di Desa Temon Kecamatan Arjosari.

Wawan merupakan pelaku pembunuhan terhadap mantan mertuanya atau orang tua dari Miswati.

Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar mengatakan BM dalam kondisi selamat dan saat ini sedang diperiksa sebagai saksi di Polres Pacitan.

"Anaknya sudah ditemukan. Tidak disandera, tidak ditawan, justru kalau tidak melarikan diri ke hutan kemungkinan ikut menjadi korban," ujar Ayub, Senin (22/9).

Insiden pembunuhan itu terjadi pada Sabtu malam (20/9). Saat itu, Wawan mendatangi rumah mantan istrinya, Miswati dan menyerang keluarga korban dengan senjata tajam.

Tiwi, mantan mertua pelaku tewas di tempat akibat luka sayatan di leher. Selain itu, empat orang lain—Miswati, iparnya Eky, dan keponakan Arga—mengalami luka serius dan dirawat di RSUD dr Darsono.

Menurut Ayub, dugaan sementara motif pelaku adalah sakit hati karena perceraian dan rencana pernikahan kembali sang mantan istri.

"Motif awal masalah keluarga. Masih kami dalami," kata dia.