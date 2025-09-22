JPNN.com

Kronologi Pria Pacitan Bunuh Mantan Mertua & Lukai 4 Orang, Anak Kandung Dibawa Kabur

Senin, 22 September 2025 – 16:40 WIB
Polisi saat mendatangi TKP kasus penyerangan yang dilakukan Wawan kepada mantan mertuanya. Foto: Humas Polres Pacitan

jatim.jpnn.com, PACITAN - Seorang pria bernama Wawan (45) warga desa Kayen, Kecamatan/Kabupaten Pacitan tega menyerang keluarga mantan istrinya Miswati (40) pada Sabtu (20/9) pukul 20.00 WIB.

Akibat kejadian tersebut, satu orang dilaporkan meninggal dunia, yakni mantan mertua pelaku dan empat anggota keluarga lainnya mengalami luka-luka.

Kasi Humas Polres Pacitan Aiptu Thomas Alim Suheny menjelaskan insiden ini terjadi begitu cepat. Setibanya di rumah korban Desa Temon, Kecamatan Arjosari, pelaku langsung melakukan penyerangan.

"Kejadian penganiayaan yang mengakibatkan korban empat orang luka berat sudah dievakuasi ke IGD RSUD Pacitan dan satu orang korban meninggal dunia di TKP," kata Thomas.

Thomas mengungkapkan aksi brutal yang dilakukan Wawan itu diduga tak terima mantan istrinya hendak menikah lagi.

"Diduga pelaku merasa sakit hati karena korban Miswati yang sudah bercerai dengan pelaku kemudian korban Miswati akan menikah lagi dan pelaku tidak terima," katanya.

Dalam melakukan aksinya, Wawan menggunakan senjata tajam berupa sabit untuk menyerangan para korban.

"Diduga pelaku melakukan pembacokan terhadap korban dengan menggunakan senjata tajam berupa sabit," ucapnya.

Tak terima mantan istri hendak menikah lagi, pria di Pacitan serang mantan mertuanya.
