Mantan Istri Tolak Rujuk, Pria di Pacitan Bunuh Mertua dan Lukai 4 Orang

jatim.jpnn.com, PACITAN - Seorang pria berinisial WW (42) warga Desa Kanyen, Kecamatan Kebonagung, Pacitan tega menghabisi nyawa mantan mertuanya T (65) dan melukai empat anggota keluarga mantan istrinya di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Sabtu (20/9) malam.

Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar mengatakan pihaknya mengerahkan tim gabungan mengejar pelaku.

Selain aparat, warga juga ikut membantu menyisir area perbukitan dan hutan di sekitar lokasi untuk mencari keberadaan pelaku.

“Kami melakukan pengejaran secara maksimal. Sejumlah personel disebar ke jalur yang diperkirakan menjadi pelarian pelaku,” ujar Ayub, Minggu (21/9).

Korban tewas menderita luka sayatan senjata tajam di lehar, empat korban lain, termasuk mantan istri pelaku berinisial M mengalami luka serius.

M kini sedang menjalani perawatan di RSUD dr. Darsono Pacitan.

Menurut keterangan warga, pelaku mendatangi rumah Miswati pada malam hari lalu menyerang dengan senjata tajam. Seu beraksi, dia melarikan diri dan diduga membawa anaknya yang masih berusia 17 tahun.

Kepala Desa Temon Jamiatin menyebut aksi keji itu dipicu persoalan rumah tangga.