JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal Rokonstruksi Mutilasi Tiara, Alvi Masukkan Potongan Tubuh Korban ke Tas Merah

Rokonstruksi Mutilasi Tiara, Alvi Masukkan Potongan Tubuh Korban ke Tas Merah

Kamis, 18 September 2025 – 13:32 WIB
Rokonstruksi Mutilasi Tiara, Alvi Masukkan Potongan Tubuh Korban ke Tas Merah - JPNN.com Jatim
Tersangka mutilasi Alvi Maulana (24) melakukan rekonstruksi di indekos Jalan Lidah Wetan Gang I, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya. Foto: Ardini Pramitha/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Rekonstruksi kasus pembunuhan dan mutilasi terhadap Tiara Angelina Saraswati (25) di Lidah Wetan, Surabaya, mengungkap detail mengerikan aksi pelaku Alvi Maulana (25).

Dalam rekonstruksi yang digelar Rabu (17/9), Alvi memperagakan cara memasukkan potongan tubuh korban ke dalam tas merah dan dua kantong plastik sebelum dibuang ke kawasan Cangar, Pacet, Mojokerto.

Potongan tubuh itu disimpan di jok motor N-Max putih milik pelaku.

Baca Juga:

Kasat Reskrim Polres Mojokerto AKP Fauzy Pratama menjelaskan Alvi lebih dulu menghabisi korban di rumah kontrakan lantai dua pada Minggu (31/8) sekitar pukul 02.00 WIB dengan benda tajam.

“Tersangka merasa kesal, emosi, dan tertekan secara ekonomi. Kekesalan ini menumpuk akibat perilaku korban kepadanya,” ujar Fauzy.

Setelah membunuh korban, Alvi menyeret jasadnya ke kamar mandi lalu memutilasinya selama dua jam tanpa henti.

Baca Juga:

Dia kemudian membersihkan lokasi kejadian sebelum membawa potongan tubuh ke Pacet pada malam harinya.

“Potongan tubuh disimpan dalam satu tas merah dan dua kantong plastik, lalu dimasukkan ke dalam jok motor,” kata Fauzy.

Rekonstruksi mutilasi Lidah Wetan, Surabaya, mengungkap pelaku Alvi Maulana menyimpan potongan tubuh korban dalam tas merah dan plastik lalu dibuang di Pacet.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   kasus mutilasi rekonstruksi mutilasi mutilasi pacet mutilasi surabaya Alvi mutilasi Tiara

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU