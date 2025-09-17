Rekonstruksi Mutilasi, Alvi Peragakan 37 Adegan, Datang Hingga Buang Potongan Tubuh

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polres Mojokerto menggelar rekontruksi kasus pembunuhan dan mutilasi terhadap Tiara Angelina Sarawati (25) dengan tersangka Alvi Maulan (24) di kamar indekos dua lantai Jalan Lidah Wetan Gang I, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya, Rabu (17/9).

Kasat Reskrim Polres Mojokerto AKP Fauzy Pratama mengatakan rekonstruksi yang digelar mulai pukul 11.05 hingga 13.30 WIB itu memeragakan 37 adegan.

Sebanyak 37 adegan yang diperagakan itu mulai dari kedatangan Alvi ke indekos, proses pembunuhan, mutilasi, hingga pembuangan potongan tubuh ke Pacet, Mojokerto.

“Dimulai dari kedatangan tersangka pulang kembali ke kosannya sampai dengan proses dia melakukan perbuatan pembunuhan, proses dia membuang daripada barang-barang bukti di Pacet dan juga sampai dan dia kembali dan melakukan proses penghancuran daripada barang bukti di kawasan tersebut,” katanya.

Seusai melakukan rekonstruksi, tahap selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan kepada saksi-saksi yang memang diperiksa.

“Kami juga akan melakukan pemeriksaan kepada beberapa saksi ahli yang tujuannya untuk mendukung daripada proses pemberkasan baru nanti setelah berkas lengkap kami akan melakukan pengiriman berkas perkara ke kejaksaan,” ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, Alvi tega membunuh dan memutilasi Tiara, kekasih yang dia pacari selama empat tahun itu karena sakit hati dengan perkataan korban.

Tak hanya itu, Tiara yang selalu menuntut ekonomi kepada Alvi membuat tersangka terbebani.