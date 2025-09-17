Kemenhut Bongkar Penambangan Ilegal di Bojonegoro, Ketua KTH & Pemodal Tambang Dibekuk

jatim.jpnn.com, BOJONEGORO - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menahan dua tersangka kasus penambangan ilegal pasir dan batu di kawasan hutan negara Kabupaten Bojonegoro.

Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabalnusra) Aswin Bangun mengatakan kedua pelaku itu ialah RH pemodal sekaligus pemilik dua ekskavator dan P Ketua Kelompok Tani Hutan (KTH) Margo Tani.

“Penambangan tanpa izin di kawasan hutan adalah bentuk perusakan yang tidak bisa ditoleransi. Kami pastikan pelaku kejahatan lingkungan, baik individu maupun korporasi, diproses adil dan tegas,” ujar Aswin, Rabu (17/9).

Aswin menjelaskan RH ditangkap lebih dulu dalam Operasi Gabungan Penertiban Penggunaan Kawasan Hutan pada 9 Mei 2025.

Operasi itu melibatkan Balai Gakkum Jabalnusra, Ditjen Gakkumhut, Brimob Polda Jatim, serta Perhutani KPH Padangan.

Dalam operasi, petugas menemukan aktivitas tambang ilegal di Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus untuk Perhutanan Sosial (KHDPK-PS) di Desa Ngelo, Kecamatan Margomulyo.

Hasil penyidikan kemudian menyeret P sebagai tersangka kedua. Dia diduga menyalahgunakan posisinya sebagai ketua kelompok tani dengan membuka akses kawasan hutan untuk tambang ilegal bersama RH.

Keduanya dijerat pidana maksimal 15 tahun penjara dan denda hingga Rp10 miliar.