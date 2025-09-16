Mengaku Anggota TNI, Buruh Harian Lepas Asal Bantul Tipu Mahasiswi di Ngawi

jatim.jpnn.com, NGAWI - Seorang buruh harian lepas berinisial R (37) warga asal Bantul berurusan dengan aparat setelah dilaporkan keluarga A (21) warga Dusun Ngleri, Desa/Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi.

R diduga melakukan penipuan dengan mengaku sebagai anggota intel TNI AD dan menikahi korban secara siri.

Kapolsek Pangkur AKP Nur Hidayat menjelaskan peristiwa itu bermula pada awal Juni 2025 saat korban berkenalan dengan pelaku di Kota Madiun.

Keduanya kemudian bertukar nomor telepon dan berkomunikasi melalui pesan singkat hingga akhirnya pelaku datang ke rumah korban.

“Merasa curiga, keluarga korban menanyakan asal-usul dan pekerjaan pelaku. Saat itu pelaku mengaku sebagai intel TNI AD,” ujar Hidayat, Senin (15/9).

Tak lama kemudian, keluarga korban menikahkan keduanya secara siri pada 24 Agustus 2025.

Namun, orang tua korban meminta agar pernikahan tersebut dilanjutkan dengan pencatatan resmi melalui izin dari kesatuan TNI. Saat diminta mengurus, pelaku justru berbelit-belit.

Pelaku juga diduga membujuk saudara korban untuk menjual mesin diesel. Hasil penjualan sekitar Rp6 juta tidak sepenuhnya digunakan sebagaimana janji pelaku.