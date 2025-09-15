JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal Ayah Juna yang Siksa-Telantarkan Anak di Pasar Kebayoran Lama Wanita, Ini Identitas Aslinya

Ayah Juna yang Siksa-Telantarkan Anak di Pasar Kebayoran Lama Wanita, Ini Identitas Aslinya

Senin, 15 September 2025 – 19:47 WIB
Ayah Juna yang Siksa-Telantarkan Anak di Pasar Kebayoran Lama Wanita, Ini Identitas Aslinya - JPNN.com Jatim
Ayah Juna yang siksa anak dan ditelantarkan di Pasar Kebayoran Lama ternyata wanita, identitasnya ialah Eni Fitriyah. Foto: Dok. Polres Pelabuhan Tanjung Perak

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dua orang perempuan yang menyiksa dan menelantarkan anak tujuh tahun berinisial AMK di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada 10 Juni 2025 telah ditangkap polisi.

Keduanya ternyata bukan pasangan suami istri (pasutri), tetapi pasangan sesama jenis. 

Mereka ialah Eni Fitriyah (40) dan ibu korban Siti Nur Khaukah (42). Keduanya tinggal di indekos Desa Parengan Kraton, Kecamatan Krian, Sidoarjo bersama korban dan kembarannya.

Baca Juga:

Selama ini, Eni mengaku bernama Yusuf Arjuna atau Ayah Juna kepada anak Siti atau korban.

"Mereka pasangan sejenis dan pelaku EF ini mengaku bernama Yusuf Arjuna atau Ayah Juna," ungkap Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak AKP M Prasetyo, Sabtu (13/9).

Prasetyo menjelaskan kasus ini bermula ketika korban ditemukan oleh warga dan petugas di Pasar Kebayoran Lama pada 11 Juni 2025 dengan kondisi mengenaskan.

Baca Juga:

Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri bersama Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak melakukan penyelidikan. Korban mengaku pernah sekolah di TK Masyitoh di Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo.

Dari informasi itu, Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak mendapatkan identitas korban dari TK tersebut.

Ayah Juna, pelaku penyiksaan dan penelantaran anak di Pasar Kebayoran Lama ternyata wanita. Identitasnya ialah Eni Fitriyah.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   penyiksaan anak anak disiksa orang tua kebayoran lama Polres Pelabuhan Tanjung Perak kasus penyiksaan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU