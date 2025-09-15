Ribut soal Kunci Truk, Kernet Nekat Tusuk Sopir di SPBU Gresik
jatim.jpnn.com, GRESIK - Tim Raimas Kalamunyeng Polres Gresik bergerak cepat meringkus pelaku penusukan di SPBU Bunder pada Sabtu (13/9) malam.
Kasat Samapta Polres Gresik AKP Heri Nugroho mengatakan pihaknya mendapat laporan adanya keributan dari masyarakat dan langsung menuju lokasi.
“Setiba di TKP, anggota mengamankan pelaku sekaligus mengevakuasi korban ke RS Ibnu Sina Gresik,” kata Heri.
Pelaku berinisial S kernet asal Tanjung Ilir, Kabupaten Lahat, sedangkan korban adalah Tain Nurohim sopir truk wingbox pengantar barang.
Berdasarkan keterangan awal, peristiwa itu dipicu rasa kesal pelaku karena dituduh menghilangkan kunci wingbox serta mendapat perkataan tidak menyenangkan selama perjalanan.
Cekcok kembali terjadi setibanya di Terminal Bunder. Korban sempat mengeluarkan gunting dari saku celana, tetapi pelaku lebih dulu menusukkan benda tajam ke wajah dan tubuh korban beberapa kali.
Pelaku kini diserahkan ke Satreskrim Polres Gresik untuk penyelidikan lebih lanjut.
Kapolres Gresik AKBP Rovan Richard Mahenu menegaskan pihaknya terus hadir menjaga keamanan masyarakat.
Polisi Gresik menangkap pelaku penusukan sopir truk di SPBU Bunder. Peristiwa dipicu cekcok soal kunci wingbox.
