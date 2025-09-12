Polisi Tangkap Ibu dari Bayi yang Ditemukan Membusuk di Indekos Sumenep

jatim.jpnn.com, SUMENEP - Polisi menangkap ibu dari bayi yang ditemukan membusuk dalam tas di sebuah indekos Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep pada Senin (1/9) pukul 19.00 WIB.

Ibu bernama ST Kholila Oktovia itu ditangkap di luar Pulau Jawa bersama seorang pria.

“Ditangkap di Bengkulu Selatan,” kata Kasi Humas Polres Sumenep AKP Widiarti saat dikonfirmasi JPNN, Jumat (12/9).

Namun, Widiarti belum bisa menjelaskan secara detail kasus ini. Sebab, masih dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Diberitakan sebelumnya, seorang bayi berusia 11 bulan bernama Asyifa Lailatul Aulia di Sumenep ditemukan tak bernyawa dalam kondisi membusuk di dalam sebuah tas berwarna putih.

Tas tersebut pertama kali ditemukan oleh nenek korban Buatun (70) di sebuah indekos di Dusun Wakaf, Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep, Senin (1/9) pukul 19.00 WIB.

Baca Juga: Bayi 11 Bulan di Sumenep Ditemukan Tewas Membusuk di Dalam Tas

Kapolsek Kangean AKP Datun Subagyo menjelaskan kejadian itu bermula saat nenek korban diminta untuk mengambil tas milik menantunya bernama ST Kholila Oktovia itu oleh pemilik indekos.

“Saat membuka tas yang ditinggalkan di kamar indekos, pelapor menemukan jasad bayi terbungkus plastik hitam. Temuan tersebut kemudian dilaporkan ke Polsek Kangean,” kata Datun.