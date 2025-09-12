Helper Suroboyo Bus Tangkap Pelaku Pencuri Ponsel Miliknya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Seorang helper Suroboyo Bus NA (24) menangkap pelaku pencurian ponsel miliknya, Selasa (9/9). Pelaku adalah seorang wanita beriniail SHP (35), warga Jalan WR Supratman.

Kapolsek Genteng Kompol Grandika Indera Waspada aksi pencurian itu terungkap, bermula saat NA sedang bertugas seperti biasa. Kemudian, NA mengisi daya ponsel ViVO Y 30 miliknya di salah satu sudut bus.

Handphone yang sedang dicas itu ternyata menyambungkan koneksi internet ke handphone milik NA yang lainnya.

Saat bus melintas di Jalan Dharmawangsa, tepatnya di halte area Universitas Airlangga (Unair), dia menyadari bahwa handphonenya mendapat jaringan internet

"Korban menyadari ada yang tidak beres ketika koneksi hotspot dari ponselnya tiba-tiba terputus," kata Grandika, Jumat (12/9).

Mendapati hal itu, NA memeriksa tempat ponselnya diletakkan dan mendapatinya telah raib.

“Korban langsung menghubungi operator pusat Suroboyo Bus untuk meminta akses rekaman kamera CCTV di dalam armadanya,” katanya.

Benar saja, setelah dicek pelaku mengambil ponsel milik korban saat penumpang lain turun.