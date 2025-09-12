JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal Mantan Kadindik Jatim Ditetapkan Tersangka Kasus Belanja Barang & Jasa SMK 2017

Mantan Kadindik Jatim Ditetapkan Tersangka Kasus Belanja Barang & Jasa SMK 2017

Jumat, 12 September 2025 – 16:09 WIB
Mantan Kadindik Jatim Ditetapkan Tersangka Kasus Belanja Barang & Jasa SMK 2017 - JPNN.com Jatim
Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan Mantan Kepala Dinas Pendidikan Jatim Saiful Rachman (SR) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan belanja hibah/barang/jasa kepada SMK Swasta serta belanja modal sarana dan prasarana untuk SMK Negeri pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan Mantan Kepala Dinas Pendidikan Jatim Saiful Rachman (SR) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan belanja hibah/barang/jasa kepada SMK Swasta serta belanja modal sarana dan prasarana untuk SMK Negeri pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017.

Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Jatim Windhu Sugiarto menjelaskan penetapan SR sebagai tersangka karena penyidik telah mengantongi barang bukti.

“Kami tetapkan tersangka SR setelah adanya barang bukti yang mengarah kepada tersangka baru dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa untul SMK di Dinas Pendidikan Jatim tahun 2017," kata Windhu, Jumat (12/9).

Baca Juga:

Windhu menjelaskan setelah ditetapkan tersangka, SR tidak ditahan.

Sebab, dia lebih dahulu ditahan dalam perkara korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018, yang merugikan negara hingga Rp8,2 miliar.

"Tersangka masih menjalani proses hukuman dari kasus korupsi lainnya," jelas Windhu.

Baca Juga:

Meskipun begitu, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menegaskan masih akan melakukan pemeriksaan lanjutan kepada ketiga tersangka yang sudah ditetapkan.

"Kami akan kembangkan kasus korupsi ini," tutur Windhu.

Kejati Jatim tetapkan tersangka baru kasus belanja barang dan jasa untuk SMK tahun 2017
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Kejati Jatim tersangka korupsi Kadispendik Jatim Mantan Kadispendik Jatim korupsi dindik jatim

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU