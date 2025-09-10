Viral! Gangster Surabaya Saling Serang Pakai Molotov, 9 Remaja Ditangkap

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Aksi brutal kelompok gangster di Jalan Kalilom Lor Gang 3, Surabaya, viral di media sosial.

Dalam video yang beredar, para pelaku saling menyerang menggunakan senjata tajam hingga bom molotov. Peristiwa itu terjadi pada Senin (8/9) dini hari sekitar pukul 01.00 WIB.

Polisi yang turun ke lokasi menemukan tiga bilah senjata tajam, satu busur panah, dan dua pecahan botol bekas molotov.

Kapolsek Kenjeran Kompol Yuyus Andriastanto melalui Kasi Humas Polres Pelabuhan Tanjung Perak Iptu Suroto membenarkan kejadian tersebut.

Setelah kejadian, anggota langsung turun untuk melakukan penyelidikan terkait video viral kelompok gangster yang menyerang di Jalan Kalilom Lor Gang 3 Surabaya

“Dari hasil penyelidikan mengungkap adanya dua kelompok terlibat, yakni gangster SSTB sebagai pihak yang diserang, serta gangster All Star dan gabungan kelompok lain sebagai penyerang,” ujar Suroto, Rabu (10/9).

Sebanyak sembilan remaja ditangkap, lima di antaranya dari kelompok SSTB dan empat dari All Star. Identitas mereka tercatat berusia antara 14 hingga 21 tahun.

“Salah satu di antaranya masih berstatus anak di bawah umur sehingga dilimpahkan ke Unit PPA Polres Pelabuhan Tanjung Perak,” jelasnya.