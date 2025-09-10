Fakta Baru! Alvi Buang Potongan Tubuh Kekasihnya di Bangunan Kosong Samping Indekos
jatim.jpnn.com, MOJOKERTO - Potongan tubuh Tiara Angelina Saraswati (25) yang dimutilasi oleh pacarnya sendiri Alvi Maulana (24) ditemukan polisi di kamar kosong samping indekos tersangka Jalan Raya Lidah Wetan, Lakarsantri, Surabaya.
Kasat Reskrim Polres Mojokerto AKP Fauzy Pratama menjelaskan alasan Alvi membuang potongan tubuh ke samping indekos itu karena takut ketahuan.
“Tersangka menyembunyikan (potongan tulang korban mutilasi) di bangunan kosong, terus diambil lantaran khawatir ketahuan," ucap Fauzy, Selasa (9/9).
Dia menjelaskan cara Alvi membuang potongan tubuh Tiara dengan cara melompat dari atas lantai dua kos, yang jaraknya sekitar satu meter.
Ketika AM mengambil potongan tulang yang disembunyikan, dia tak menyadari menjatuhkan satu potongan tulang di atas Rooftop bangunan kosong tersebut.
"Kami temukan ada tulang punggung (korban) di atas bangunan kosong samping indekos tersangka AM," katanya.
Potongan jasad korban mutilasi paling banyak ditemukan saat penggeledahan di kamar indekos, yang menjadi tempat tinggal pelaku dan korban pada Minggu (7/9) sekitar pukul 01.00 WIB,
Berdasarkan penyidikan, polisi menemukan banyak potongan tubuh korban saat peggeledahan di kamar indekos yang ditinggali pelaku pukul 03.00 WIB.
Polisi temukan potongan tubuh Tiara di bangunan samping indeko pelaku Jalan Lakarsantri Surabaya
