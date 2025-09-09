Kapolres Mojokerto Ingatkan Pacet Bukan Tempat Buang Jasad

jatim.jpnn.com, MOJOKERTO - Kapolres Mojokerto AKBP Ihram Kustarto mengungkapkan sudah empat kali menangani kasus pembuangan jasad di kawasan Pacet, Cangar selama satu tahun bertugas.

Maka dari itu, dia mengingatkan kepada siapapun bahwa Cangar Pacet merupakan tempat yang indah, jangan kotori dengan membuang hasil tindakan kriminal.

“Saya ingatkan melalui kesempatan ini jangan jadikan Kecamatan Pacet tempat untuk membuang jenazah karena sudah empat kali selama satu tahun saya berada di sini. Semua kami ungkap dan peristiwa 338 atau pembunuhan,” kata AKBP Ihram saat konferensi pers kasus mutilasi, Senin (8/9).

Secara tegas dia mengatakan akan memburu pelaku yang menjadikan Pacet sebagai pembuangan akhir dari suatu tindak kriminal.

“Saya pastikan Pacet adalah tempat yang indah, Pacet adalah nuansa alam. Pacet adalah milik alam semesta beserta isinya,” ucapnya.

Menurutnya, kasus mutilasi terhadap Tiara Angelina Saraswati dengan pelaku Alvi Maulana (24) yang merupakan kekasihnya sangatlah sadis.

Alvi tega memotong-motong tubuh Tiara menjadi ratusan bagian. Daging dan tulang dipisahkan bak mencincang daging ayam.

“Sudah 20 tahun saya menjadi polisi dari Ipda sampai AKBP baru kali ini saya lihat serpihan potongan tubuh manusia diperlakukan layaknya hewan yang hendak digunakan santapan. Diperlakukan betul-betul menjadi kecil-kecil,” ungkapnya.