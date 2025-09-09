JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal Kapolres Mojokerto Ingatkan Pacet Bukan Tempat Buang Jasad

Kapolres Mojokerto Ingatkan Pacet Bukan Tempat Buang Jasad

Selasa, 09 September 2025 – 11:06 WIB
Kapolres Mojokerto Ingatkan Pacet Bukan Tempat Buang Jasad - JPNN.com Jatim
Kapolres Mojokerto AKBP Ihram Kustarto saat rilis kasus mutilasi. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, MOJOKERTO - Kapolres Mojokerto AKBP Ihram Kustarto mengungkapkan sudah empat kali menangani kasus pembuangan jasad di kawasan Pacet, Cangar selama satu tahun bertugas.

Maka dari itu, dia mengingatkan kepada siapapun bahwa Cangar Pacet merupakan tempat yang indah, jangan kotori dengan membuang hasil tindakan kriminal.

“Saya ingatkan melalui kesempatan ini jangan jadikan Kecamatan Pacet tempat untuk membuang jenazah karena sudah empat kali selama satu tahun saya berada di sini. Semua kami ungkap dan peristiwa 338 atau pembunuhan,” kata AKBP Ihram saat konferensi pers kasus mutilasi, Senin (8/9).

Baca Juga:

Secara tegas dia mengatakan akan memburu pelaku yang menjadikan Pacet sebagai pembuangan akhir dari suatu tindak kriminal.

“Saya pastikan Pacet adalah tempat yang indah, Pacet adalah nuansa alam. Pacet adalah milik alam semesta beserta isinya,” ucapnya.

Menurutnya, kasus mutilasi terhadap Tiara Angelina Saraswati dengan pelaku Alvi Maulana (24) yang merupakan kekasihnya sangatlah sadis.

Baca Juga:

Alvi tega memotong-motong tubuh Tiara menjadi ratusan bagian. Daging dan tulang dipisahkan bak mencincang daging ayam.

“Sudah 20 tahun saya menjadi polisi dari Ipda sampai AKBP baru kali ini saya lihat serpihan potongan tubuh manusia diperlakukan layaknya hewan yang hendak digunakan santapan. Diperlakukan betul-betul menjadi kecil-kecil,” ungkapnya.

Kapolres Mojokerto AKBP Ihram Kustarto tegaskan Pacet bukan tempat buang jenazah setelah 4 kasus pembuangan jasad, termasuk mutilasi sadis Tiara.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Mojokerto Polres Mojokerto Mutilasi Mutilasi mojokerto kasus mutilasi mojokerto Cangar Pacet Kapolres Mojokerto

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU