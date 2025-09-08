Pelaku Mutilasi Tiara yang Dibuang di Pacet Minta Maaf Kepada Keluarga Korban

jatim.jpnn.com, MOJOKERTO - Alvi Maulana (24) pelaku mutilasi terhadap kekasihnya Tiara Angelina Saraswati yang jasadnya dibuang di Cangar, Pacet menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban.

Hal itu disampaikan Alvi di hadapan awak media saat konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Senin (8/9).

“Untuk keluarga, saya mohon sebesar-besarnya. Saya naik darah emosi kemudian ngeblank,” kata Alvi.

Alvi mengungkapkan dia melakukan tindakan sadis itu karena sudah lama memendam rasa kesal dengan korban.

Kamar indekos di kawasan Lakarsantri Surabaya akhirnya jadi saksi bisu tewasnya Tiara.

“Emosi saya memuncak. Saya sudah mendem emosi dari lama, Mas,” ungkap Alvi saat dihadirkan saat konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Senin (8/9).

Alvi menceritakan emosi yang memuncak itu kala dia dikunci dari dalam kamar saat pulang dini hari sekitar pukul 02.00 WIB, Minggu (31/8).

“Pemicunya karena saya dikunci dari dalam. Namun, sebenarnya ada masalah lain,” jelasnya.