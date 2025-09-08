Kisah Tragis Tiara, Tewas & Dimutilasi Kekasihnya Setelah 4 Tahun Berpacaran

jatim.jpnn.com, MOJOKERTO - Sebuah kamar indekos di kawasan Lakarsantri Surabaya menjadi saksi biksu tewasnya Tiara Angelina Saraswati, perempuan asal Lamongan pada Minggu (31/8).

Dia dibunuh oleh kekasihnya sendiri Alvi Maulana (24) yang telah menjalani hubungan pacaran selama empat tahun lamanya.

Selama ini keduanya tinggal bersama layaknya suami istri sah. Padahal, mereka hanya berstatus pacaran.

Bukan hanya dibunuh dengan pisau dapur, Alvi yang merupakan warga Sumatera Utara itu tega memutilasi tubuh Tiara jadi ratusan bagian.

Kapolres Mojokerto AKBP Ihram Kustarto korban ditusuk dengan menggunakan pisau dapur pada bagian leher. Sekali tancapan, membuat korban langsung jatuh tak berdaya.

“Selanjutnya dilakukan peristiwa keji di kamar mandi. Dengan memotong-motong tubuh korban korban dan memisahkan bagian daging dan tulang,” kata AKBP Ihram saat konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Senin (8/9).

Setelah dipotong menjadi ratusan bagian, potongan tubuh korban itu dimasukkan ke dalam tas milik Alvi. Dia lantas bergegas menuju Pacet, Cangar untuk membuang potongan tubuh Tiara.

Potongan tubuh korban dibuang secara acak sesuai dengan kemauan pelaku sehingga dia tidak mengetahui pasti lokasi tersebut.