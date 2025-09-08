Bukan Puluhan, Polisi Pastikan Alvi Mutilasi Kekasihnya Jadi Ratusan Bagian

JPNN.com

Senin, 08 September 2025 – 16:40 WIB
Alvi Maulana (24) memutilasi kekasihnya Tiara Angelina Saraswati menjadi ratusan bagian, bukan puluhan. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, MOJOKERTO - Kapolres Mojokerto AKBP Ihram Kustarto memastikan Alvi Maulana (24) memutilasi kekasihnya Tiara Angelina Saraswati menjadi ratusan bagian.

76 di antaranya ditemukan di Jalan Raya Pacet–Cangar, Dusun Pacet Selatan, Desa Sendi, Kecamatan Pacet, Mojokerto pada, Minggu (31/8).

“Potongan tubuh bisa saya sampaikan sampai ratusan. Ini adalah potongan tulangl. Kalau saudara tadi menanyakan berapa potongan tubuh, saya sampaikan, tulangnya dipotong-potong sampai ratusan,” kata AKBP Ihram saat konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Senin (8/9).

Dia menjelaskan pihaknya juga menemukan tubuh bagian kepala korban yang masih tersimpan di indekos kawasan Lakarsantri Surabaya saat menangkap pelaku pada Minggu (7/9) dini hari.

“Kami menemukan potongan bagian kepala yang diletakkan di belakang lemari yang hendak dilakukan atau dimusnahkan oleh yang bersangkutan,” jelasnya.

Ihram mengungkapkan mutilasi dilakukan pelaku di dalam kamar mandi indekos dengan memisahkan bagian daging dan tulang. Lihainya, Alvi melakukan itu karena dia pernah berprofesi sebagai tukang jagal.

Menurut pengakuan pelaku, potongan tubuh korban itu dibuang secara acak sehingga pelaku tidak ingat di mana saja lokasi pasti tersebut.

“Dengan dia berjalan membuang, berjalan membuang sehingga ditemukannya nya, ada yang 100 meter ada yang 200 meter,” katanya.

Polisi pastikan Alvi tega mutilasi kekasihnya Tiara jadi ratusan bagian
