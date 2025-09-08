Pengakuan Alvi Tega Memutilasi Kekasihnya di Indekos Surabaya Jadi 76 Bagian

JPNN.com

Senin, 08 September 2025 – 14:31 WIB
Alvi Maulana ditetapkan tersangka atas pembunuhan dan mutilasi kekasihnya Tiara yang dibuat di kawasan Pacet, Cangar Jawa Timur. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, MOJOKERTO - Sungguh malang nasib Tiara Angelina Saraswati, perempuan asal Lamongan itu tewas ditangan kekasihnya sendiri Alvi Maulana (24). Keduanya telah menjalin hubungan selama empat tahun.

Tak hanya dibunuh, Tiara dimutilasi menjadi 76 bagian. Hal itu dilakukan Alvi untuk menghilangkan jejaknya.

Usaha itu ternyata sia-sia, potongan tubuh Tiara yang dibuang secara acak oleh pelaku di kawasan Jalan Raya Pacet–Cangar, Dusun Pacet Selatan, Desa Sendi, Kecamatan Pacet, Mojokerto ternyata ditemukan oleh warga berinisial S pada, Sabtu (6/9).

Potongan tubuh milik korban itu ditemukan enam hari setelah dibuang, pada Minggu (31/8).

Berdasarkan pengakuan Alvi, dia tega melakukan tindakan sadis itu karena sudah lama memendam rasa kesal dengan korban.

Kamar indekos di kawasan Lakarsantri akhirnya jadi saksi bisu tewasnya Tiara.

“Emosi saya memuncak. Saya sudah mendem emosi dari lama, Mas,” ungkap Alvi saat konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Senin (8/9).

Alvi menceritakan emosi yang memuncak itu kala dia dikunci dari dalam kamar saat pulang dini hari sekitar pukul 02.00 WIB, Minggu (31/8).

Alvi tega mutilasi Tiara karena dikunci dari dalam kamar indekos di kawasan Lakarsantri Surabaya
