Sadisnya Alvi Mutilasi Kekasihnya hingga 76 Bagian, Ternyata Mantan Tukang Jagal

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Alvi Maulana (24) warga Sumatera Utara yang tega memutilasi kekasih yang dipacarinya selama empat tahun Tiara Angelina Saraswati ternyata pernah menjadi tukang jagal.

Profesinya yang pernah digeluti tersangka itu terlihat kala tubuh wanita asal Lamongan itu dimutilasi menjadi 76 bagian. Daging dan kulit korban dipisahkan bak memotong-motong hewan.

Kapolres Mojokerto AKBP Ihram Kustarto menjelaskan 76 potongan tubuh korban ditemukan di Jalan Raya Pacet–Cangar, Dusun Pacet Selatan, Desa Sendi, Kecamatan Pacet, Mojokerto dengan bantuan anjing pelacak.

“Dengan bantuan anjing pelacak itu tersebut selanjutnya kami menemukan di tempat kejadian perkara (TKP) sejumlah 76 potongan tubuh korban,” kata AKBP Ihram di Mapolres Mojokerto, Senin (8/9).

Menurutnya, potongan tubuh korban tersebut berceceran dengan jarak yang cukup jauh. Ada yang 50 meter ada yang 100 m.

Potongan tubuh itu pertama kali ditemukan oleh warga bernama S pada Sabtu (6/9). Temuan itu lantas dilaporkan kepada Polsek Cangar dan diteruskan di Polres Mojokerto.

Setelah dilakukan serangkaian penyelidikan, dalang di balik banyaknya potongan tubuh itu ialah Alvi Maulana.

Hanya butuh waktu 14 jam, Alvi dibekuk di indekos kawasan Lakarsantri Surabaya, Minggu (7/9) pukul 03.00 dini hari.