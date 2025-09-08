JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal Sakit Hati Berujung Hilang Nurani, Alvin Mutilasi Kekasihnya Jadi 76 Bagian

Sakit Hati Berujung Hilang Nurani, Alvin Mutilasi Kekasihnya Jadi 76 Bagian

Senin, 08 September 2025 – 12:07 WIB
Sakit Hati Berujung Hilang Nurani, Alvin Mutilasi Kekasihnya Jadi 76 Bagian - JPNN.com Jatim
Polres Mojokerto menangkap Alvin Maulana (24), pelaku pembunuhan dan mutilasi terhadap kekasihnya sendiri Tiara Angelina Sarawati, Minggu (7/9). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, MOJOKERTO - Polres Mojokerto menangkap Alvin Maulana (24) pelaku pembunuhan dan mutilasi terhadap kekasihnya sendiri Tiara Angelina Sarawati pada Minggu (7/9).

Alvin ditangkap setelah warga berinisial S digegerkan dengan temuan potongan tubuh manusia di Jalan Raya Pacet–Cangar, Dusun Pacet Selatan, Desa Sendi, Kecamatan Pacet, Mojokerto pada Sabtu (6/9).

Sadisnya Alvin melakukan hal itu dipicu amarah yang telah terkumpul selama hidup bersama selama empat tahun di indekos Jalan Lakarsantri layaknya suami istri tersebut.

Baca Juga:

Puncaknya, saat pelaku dikunci dari luar oleh korban ketika pulang pada dini hari.

Kapolres Mojokerto AKBP Ihram Kustarto menjelaskan kejadian itu bermua saat Alvin pulang ke indekos pada 31 Agustus pukul 02.00 WIB. Namun, saat itu ternyata pintunya dikunci oleh korban.

“Pada suatu ketika pelaku sedang melaksanakan aktivitas atau kegiatannya kemudian pulang larut malam dan sesampainya di indekos Surabaya hendak masuk ternyata dikunci oleh korban,” kata Ihram saat konferensi pers, Senin (8/9).

Baca Juga:

Pelaku menunggu selama satu jam hingga akhirnya pintu dibuka oleh korban sembari marah.

“Pada saat dibukakan dengan peristiwa yang sama, layaknya seorang wanita dalam kondisi yang marah dengan kosakata yang tidak pada umumnya,” katanya.

Tegasnya Alvin mutilasi kekasihnya karena dikunci dari luar saat pulang ke indekos di Surabaya
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Polres Mojokerto Mutilasi mojokerto pelaku mutilasi mojokerto kasus mutilasi mojokerto

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU