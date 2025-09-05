JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal Pelaku Penjarahan Polsek Tegalsari Ditangkap, Barang Telah Dijual

Pelaku Penjarahan Polsek Tegalsari Ditangkap, Barang Telah Dijual

Jumat, 05 September 2025 – 20:02 WIB
Pelaku Penjarahan Polsek Tegalsari Ditangkap, Barang Telah Dijual - JPNN.com Jatim
Polda Jawa Timur menangkap satu pelaku penjarahan terhadap Polsek Tegalsari. Dia ialah NP (19 tahun) yang merupakan warga Sampang. Foto: Ardini Pramitha/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polda Jawa Timur menangkap satu pelaku penjarahan terhadap Polsek Tegalsari. Dia ialah NP (19) yang merupakan warga Sampang.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abasat menjelaskan barang-barang yang dijarah antara lain kursi lipat, jam dinding, dan kulkas.

“Pelaku melakukan penjarahan di Mapolsek Tegalsari, barang yang diambil oleh pelaku dari kursi lipat, jam dinding, dan lemari es yang menurut pengakuannya barang tersebut telah dijual,” ungkap Jules

Baca Juga:

Atas kejadian itu, NP disangkakan Pasal 363 KUHP tentang Pecurian dengan Pemberatan dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara.

Pihaknya juga menangkap satu pelaku penabrak anggota polisi di Pos Polisi Taman Bungkul Surabaya. Adapun identitas pelaku ialah EKA (41) warga Krembangan Surabaya.

"Perannya mengendarai sepeda motor dan sengaja menabrak dua anggota yang ada di kawasan Pos Polisi Taman Bungkul. Dari tangan tersangka, kami amankan sepeda motor dan satu HP," jelasnya. (mcr23/jpnn)

Baca Juga:

Polda Jatim menangkap pelaku penjarahan Polsek Tegalsari saat kerusuhan demo di Surabaya.

Redaktur : Arry Dwi Saputra
Reporter : Ardini Pramitha

Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Polda Jatim polsek tegalsari penjarahan Mapolsek Tegalsari polsek tegalsari dijarah pelaku penjarahan mapolsek tegalsari

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU