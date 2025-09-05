9 Orang Pembakar Grahadi Ditangkap, 8 Masih Anak-anak

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polda Jawa Timur menetapkan sembilan orang tersangka yang menjadi dalang di balik pembakaran dan penjarahan Gedung Negara Grahadi.

Mirisnya, dari sembilan tersangka, delapan pelaku masih anak-anak di bawah umur, sedangkan satu pelaku dewasa.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast menjelaskan satu pelaku dewasa ialah AEP (20) warga Maluku yang berdomisili di Sidoarjo.

Dia adalah dalang utama di balik pembakaran gedung Grahadi. AEP berperan sebagai pembuat lima bom molotov.

“AEP berperan dalam membuat bom molotov lima buah bersama empat tersangka yang masih di bawah umur," kata Jules saat konferensi pers di Mapolrestabes Surabaya, Jumat (5/9).

Guna melancarakan aksinya, AEP dibantu delapan tersangka lainnya yang masih di bawah umur atau anak berhadap dengan hukum (ABH).

“AEP juga diduga sebagai eksekutor pelamparan bom molotov ke arah Gedung Negara Grahadi, sedangkan delapan tersangka ini berperan untuk mempermudah aksi,” katanya.

Jules menceritakan aksi pembakaran itu memang telah direncanakan oleh AEP sejak Kamis (29/8).