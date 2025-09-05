Polisi Tangkap 2 Pelaku Kerusuhan Demo di Kota Kediri

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Polisi kembali menangkap dua terduga pelaku kerusuhan demo di Kediri.

Kasat Reskrim Polres Kediri Kota AKP Cipto Dwi Laksana mengatakan dua terduga pelaku yang ditangkap itu diduga terlibat dalam aksi pelemparan bom molotov di sejumlah titik di Kota Kediri.

“Dari hasil pemeriksaan, kami memiliki bukti rekaman video dan foto-foto saat mereka melakukan aksinya. Berdasarkan alat bukti yang cukup, pagi tadi keduanya resmi kami tahan,” kata Cipto, Kamis (4/9).

Dia menjelaskan kedua pelaku tersebut masing-masing berinisial CK (27) warga Klaten dan MSA (23) warga Jakarta.

Dari tangan keduanya, polisi mengamankan barang bukti berupa empat petasan dengan isi lima letusan serta pakaian yang digunakan saat melakukan aksi anarkis.

Dia mengungkapkan dengan ditangkapnya dua orang terduga pelaku tersebut, Polres Kediri Kota telah menetapkan 26 orang sebagai tersangka.

Dari 26 tersangka tersebut, 12 di antaranya merupakan anak berhadapan dengan hukum dengan rentang usia 15–18 tahun, sementara 14 orang lainnya dewasa dengan rentang usia 19–36 tahun.

Untuk pelaku yang masih di bawah umur, penyidikan dilakukan melalui mekanisme Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) berkoordinasi dengan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kediri.