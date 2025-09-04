2 Terduga Provokator Demo di Kediri Ditangkap, Berancana Tunggangi Aksi di Tulungagung
jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Terduga pelaku provokator kerusuhan saat aksi unjuk rasa di Tulungagung ditangkap polisi. Dia merupakan warga Kabupaten Klaten, Jawa Tengah yang tercatat sebagai mahasiswa kampus di Kota Kediri berinisial CK (27).
CK disebut melakukan aksi pelemparan bom molotov saat melakukan aksi unjuk rasa di depan Polres Kediri Kota pada Sabtu (30/8).
Kapolres Tulungagung AKBP Taat Resdi mengatakan CK ditangkap di sebuah hotel. Dari hasil pemeriksaan dia sudah berada di wilayah setempat sejak tiga hari lalu.
Selama berada di Tulungagung, CK melakukan aksi provokasi kepada warga untuk mengikuti aksi unjuk rasa dan diduga bertindak anarkis.
"Jadi, CK sudah di Tulungagung sejak tiga hari lalu. CK mendatangi warung kopi dan melakukan provokasi kepada warga," ujar Taat, Kamis (4/9).
Taat mengungkapkan pihaknya menemukan bukti bahwa CK juga melakukan tindakan anarkis saat melakukan aksi di Polres Kediri Kota beberapa waktu lalu.
CK melempar bom molotov ke polres. Polisi yang melakukan pengembangan kemudian menangkap satu terduga pelaku berinisial MSA (24) warga Jakarta Timur.
Dalam peristiwa kerusuhan di Kota Kediri, MSA bertugas menyulut bom molotov dan CK yang melemparnya.
Polres Tulungagung mengungkap terduga provokator kerusuhan demo dan pernah melempar bom molotov di Polres Kediri Kota.
