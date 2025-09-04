JPNN.com

Kamis, 04 September 2025 – 13:08 WIB
12 Perusak Pos Polisi Hingga Polsek di Malang Ditetapkan Tersangka dan Ditahan - JPNN.com Jatim
Arsip Foto. Kepala Seksi Humas Kepolisian Resor Malang AKP Bambang Subinanjar memberikan keterangan di kantor kepolisian setempat beberapa waktu lalu. ANTARA/HO-Polres Malang.

jatim.jpnn.com, MALANG - Polres Malang menahan 12 dari total 13 tersangka kasus perusakan pos polisi dan polsek di wilayah Kabupaten Malang.

"Penyidik sudah melengkapi berkas, menyita barang bukti, dan melakukan gelar perkara," kata Kasi Humas Polres Malang AKP Bambang Subinanjar, Rabu (3/9).

Adapun identitas dari 12 para tersangka yang ditahan, yakni SDA, RJA, AJ, FPA, MAWT, ME, MAS, ADS, NIK, MRA, MAF, dan TFMI.

Para tersangka tidak hanya berasal dari wilayah Kabupaten Malang, melainkan juga dari Kabupaten Blitar dan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.

"Tersangka dijerat Pasal 170 KUHP tentang Kekerasan Terhadap Barang Bersama-Sama, tujuh berkas perkara sedang kami selesaikan untuk segera dilimpahkan ke jaksa penuntut umum dan kami berkomitmen menangani kasus ini secara transparan," ucapnya.

Bambang menyampaikan untuk satu orang yang tidak ditahan statusnya masih di bawah umur, dia juga tak berperan dominan ketika aksi perusakan dilakukan.

Walakin, tersangka di bawah umur itu diminta untuk melakukan wajib lapor.

"Tetap dilakukan pemberkasan dan yang bersangkutan wajib lapor," ucapnya.

Porles Malang menahan 12 dari 13 tersangka kasus perusakan pos polisi dan polsek saat kerusuhan demo.
Sumber Antara
