Selidiki Perusakan Gedung DPRD Kota Madiun, 4 Anak di Bawah Umur Ditangkap Polisi

Senin, 01 September 2025 – 20:32 WIB
Polres Madiun Kota memburu pelaku perusakan dan penjarahan Gedung DPRD Kota Madiun. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, MADIUN - Kericuhan yang terjadi saat aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kota Madiun pada Sabtu (30/8) meninggalkan jejak kerusakan parah.

Fasilitas gedung dewan, mulai dari pagar, papan nama, hingga kaca pintu ruang paripurna, tak luput dari sasaran amuk massa.

Kasi Humas Polres Madiun Kota Iptu Ubaidillah menyatakan pihaknya kini fokus memburu pelaku perusakan dan penjarahan yang terjadi dalam aksi tersebut.

“Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Kami sedang mengumpulkan bukti-bukti terkait aksi pengrusakan dan penjarahan di lokasi,” ungkap Ubaidillah, Senin (1/9).

Selain itu, polisi juga sempat mengamankan empat anak usai kericuhan. Meski begitu, mereka tidak diproses hukum karena masih di bawah umur.

“Keempatnya kami lakukan pembinaan dengan menghadirkan orang tua, pihak sekolah, serta perangkat kelurahan. Proses ini juga didampingi bhabinkamtibmas,” jelasnya.

Diketahui sebelumnya, demonstrasi di depan kantor DPRD Kota Madiun berlangsung ricuh. Massa melempari aparat dengan batu, botol, hingga bom molotov.

Situasi makin panas ketika pagar dan papan nama DPRD dirusak, memaksa polisi menembakkan water cannon untuk membubarkan kerumunan.

Empat anak di bawah umum diamankan Polres Madiun Kota saat unjuk rasa ricuh di DPRD
