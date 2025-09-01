Pemuda di Probolinggo Jatuh Bersimbah Darah Dibacok OTK Saat Hendak Nonton Karnaval

jatim.jpnn.com, PROBOLINGGO - Pemuda bernama Andri (23) asal Dusun Krajan Desa Kedung Supit, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo dibacok orang tak dikenal (OTK) pada Minggu (31/8).

Insiden itu terjadi saat Andri melintas di Jalan Raya Bantaran, Desa Kedung Supit, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo. Akibatnya, korban langsung jatuh dan bersimbah darah.

Kasat Reskrim Polres Probolinggo Kota Iptu Zaenal Arifin menjelaskan laporan itu diterima sekitar pukul 20.30 WIB. Pihaknya langsung mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP).

"Dapat laporan kami langsung menuju TKP. Karena lokasi kejadiannya di pinggir jalan, jadi sudah tidak steril. Untuk pelaku masih kami kumpulkan keterangan dari berbagai saksi di lokasi kejadian," kata Zaenal, Senin (1/9).

Sementara itu, korban sudah dilarikan ke RSUD dr. Moh Saleh. Luka bacok paling parah berada di tangan.

"Untuk korban sendiri mengalami beberapa luka bacokan senjata tajam dan luka yang paling parah itu di bagian tangan. Untuk lain-lainnya masih kami dalami, mohon waktu," ujarnya.

Kepala Desa (Kades) Kedung Supit Herman menambahkan insiden pembacokan itu terjadi saat korban hendak menonton pawai budaya atau karnaval.

"Ada acara karnaval jadinya jalanan macet. Korban yang mengendarai sepeda motor terjatuh saat dikejar orang tak dikenal. Saat jatuh itulah korban dibacok," jelasnya. (mcr23/jpnn)