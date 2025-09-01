Polisi Tangkap 123 Orang Perusuh Saat Demo di Kediri, Mayoritas Pelajar & Santri

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Polisi menangkap 123 orang terkait kerusuhan di sejumlah titik di Kabupaten Kediri pada Sabtu (30/8) malam.

Kapolres Kediri AKBP Bramastyo Priaji mengatakan ratusan orang tersebut diduga terlibat pembakaran, perusakan, hingga penjarahan.

“Mereka usianya bervariasi, baik anak di bawah 18 tahun dan dewasa, termasuk juga ada satu wanita atau perempuan,” ujar Bramastyo saat konferensi pers di halaman Kantor Pemkab Kediri, Minggu (31/8).

Dari hasil pemeriksaan, latar belakang mereka mayoritas pelajar SMP, SMA, SMK, hingga santri pondok pesantren. Ada pula pekerja serabutan.

Rata-rata masih di bawah 18 tahun. Untuk keterkaitan dengan perguruan silat, saat ini masih kami dalami.

"Untuk yang tergabung dalam perguruan silat kami akan dalami dan dalam proses," katanya.

Mereka berasal dari Kediri, Blitar, Nganjuk, hingga Mojokerto. Polisi masih melakukan pemeriksaan maraton untuk memastikan peran masing-masing.

Apabila terbukti cukup bukti, kasus akan dilanjutkan ke penyidikan. Polisi juga akan memanggil orang tua 123 orang tersebut.