14 Orang Diduga Dalang Kerusuhan Aksi di Kediri Ditangkap Polisi

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Polisi menangkap 14 orang dalam kerusuhan dalam aksi solidaritas di Kota Kediri yang menghanguskan gedung DPRD dan kepolisian.

Kapolres Kediri Kota AKBP Anggi Ibrahim mengatakan pihaknya masih mendalami aktor selain dari belasan orang yang telah ditangkap tersebut.

“Hingga saat ini kami menangkap 14 orang, tetapi belum kami rilis karena akan mendalami siapa aktor intelektual di balik (kerusuhan) ini,” ujar Anggi seusai patroli objek yang dirusak dan dibakar massa aksi di Kota Kediri, Minggu (31/8).

Anggi menyatakan semua pelaku yang terbukti melanggar pidana akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku.

“Ya, macam-macam (peran pelaku). Ini masih kami dalami (termasuk pembakaran),” tuturnya.

Salah satunya pelaku pencurian kendaraan bermotor milik personel di Mapolres Kediri Kota saat aksi kerusuhan berlangsung.

"Salah satunya yang kami tangkap adalah yang ingin mencuri sepeda motor atau menjarah sepeda motor," katanya.

Dia memastikan semua pelaku perusakan, penjarahan, dan pembakaran semalam akan ditangkap. Polisi masih mengumpulkan data untuk memperkuat penyelidikan.