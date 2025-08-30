Pelaku Penusukan Bos Angkringan di Ngawi Diringkus Polisi

jatim.jpnn.com, NGAWI - Polres Ngawi meringkus pelaku penusukan pemilik angkringan Andik Kristanto (39) di depan Pasar Desa Ngale, Kecamatan Paron pada Kamis (28/8).

“Sudah ditangkap,” kata Kasat Reskrim Polres Ngawi AKP Aris Gunadi.

Saat ini, pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap pelaku untuk mengungkap motif di balik kejadian tersebut.

“Nanti akan kami informasikan lebih lanjut. Mohon sabar menunggu,” ucapnya.

Sebelumnya, peristiwa penusukan tersebut terjadi sekitar pukul 03.00 WIB, ketika Andik Kristanto (39), pemilik angkringan di Desa Jenggrik, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, sedang berkunjung ke angkringan milik temannya, Andika Rangga Pratama yang juga menjadi saksi mata dalam kejadian itu.

Setelah selesai berjualan, korban mendatangi angkringan tersebut, tetapi tiba-tiba ditusuk oleh pelaku yang sudah berada di lokasi sebelumnya.

Setelah melancarkan aksinya, pelaku langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor ke arah barat.

Korban yang terkapar dan terluka parah segera dilarikan ke Rumah Sakit At Tin Husada untuk mendapatkan pertolongan medis. Sayangnya, nyawa korban tidak dapat diselamatkan. (mcr23/jpnn)