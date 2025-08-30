2 Tersangka Penipuan Umrah di Situbondo Gunakan Miliaran Uang Jemaah untuk Trading

jatim.jpnn.com, SITUBONDO - Dua pemilik travel umrah bodong di Situbondo ditetapkan tersangka atas kasus penipuan biro perjalanan umrah dan haji dengan kerugian mencapai Rp2,4 miliar.

Kedua orang itu adalah Direktur PT Baginda Support System berinisial AF (45) dan manajer pemasaran YHC (42). Keduanya warga Banyuwangi.

Kasat Reskrim Polres Situbondo AKP Agung Hartawan mengungkapkan uang miliaran yang didapat dari 97 calon jemaah itu digunakan para pelaku untuk kepentingan pribadi.

Baca Juga: Travel Ini Tawarkan Umrah Bonus Akad Nikah Gratis di Tanah Suci

“Ternyata uang korban dipakai untuk kepentingan pribadi dan trading," ucap Agung, Jumat (29/8).

Modus mereka menawarkan paket umrah murah dengan brosur resmi, kantor agen, hingga perlengkapan travel.

PT tersebut pun tidak memiliki izin resmi dari Kementerian Agama.

“Setelah kami mendalami, ternyata PT tersebut tidak memiliki izin resmi dari Kementerian Agama," jelasnya.

Agung menjelaskan kasus ini terungkap dari laporan sejak Maret 2024 dan diungkap pada Kamis (14/9) di kantor agen PT Baginda Support System di Desa Kotakan, Kecamatan Situbondo.