JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal 2 Tersangka Penipuan Umrah di Situbondo Gunakan Miliaran Uang Jemaah untuk Trading

2 Tersangka Penipuan Umrah di Situbondo Gunakan Miliaran Uang Jemaah untuk Trading

Sabtu, 30 Agustus 2025 – 13:08 WIB
2 Tersangka Penipuan Umrah di Situbondo Gunakan Miliaran Uang Jemaah untuk Trading - JPNN.com Jatim
Kapolres Situbondo AKBP Rezi Dharmawan didampingi Kasat Reskrim AKP Agung Hartawan sata konferensi pers di Polres Situbondo, Jatim. Jumat (29/8/2025) ANTARA/Novi Husdinariyanto.

jatim.jpnn.com, SITUBONDO - Dua pemilik travel umrah bodong di Situbondo ditetapkan tersangka atas kasus penipuan biro perjalanan umrah dan haji dengan kerugian mencapai Rp2,4 miliar.

Kedua orang itu adalah Direktur PT Baginda Support System berinisial AF (45) dan manajer pemasaran YHC (42). Keduanya warga Banyuwangi. 

Kasat Reskrim Polres Situbondo AKP Agung Hartawan mengungkapkan uang miliaran yang didapat dari 97 calon jemaah itu digunakan para pelaku untuk kepentingan pribadi.

Baca Juga:

“Ternyata uang korban dipakai untuk kepentingan pribadi dan trading," ucap Agung, Jumat (29/8).

Modus mereka menawarkan paket umrah murah dengan brosur resmi, kantor agen, hingga perlengkapan travel.

PT tersebut pun tidak memiliki izin resmi dari Kementerian Agama.

Baca Juga:

“Setelah kami mendalami, ternyata PT tersebut tidak memiliki izin resmi dari Kementerian Agama," jelasnya.

Agung menjelaskan kasus ini terungkap dari laporan sejak Maret 2024 dan diungkap pada Kamis (14/9) di kantor agen PT Baginda Support System di Desa Kotakan, Kecamatan Situbondo.

Dua pelaku penipuan umrah di Situbondo gunakan uang korban miliaran rupiah untuk trading.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   travel umrah bodong biro perjalanan umrah penipuan umrah penipuan haji Polres Situbondo trading

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU