Gudang CV Santoso Seal Milik Jan Hwa Diana Dibobol Maling, Sperepart Raib Rugi Rp5 M

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Bak jatuh tertimpa tangga, Jan Hwa Diana yang sedang mendekam di jeruji besi karena menjadi tersangka kasus penahanan ijazah mantan karyawannya itu mengalami musibah yang tak disangka.

Gudang CV Sentoso Seal miliknya yang berlokasi di Jalan Margomulyo dan disegel Pemerintah Kota Surabaya dibobol maling. Kerugiannya ditaksir mencapai Rp5 miliar.

"Benar, gudangnya Bu Diana dibobol maling pada saat masih disegel sama pemkot,” kata pengacara Diana, Elok Kadja, Selasa (26/8).

Elok belum mengetahui pasti peristiwa pencurian itu. Namun, diperkirakan terjadi pada April-Agustus 2025 atau saat gudang itu disegel dan ketika Diana serta suaminya menjalani penahanan dua kasus pidana.

“Kejadiannya antara bulan April 2025-Agustus 2025 total kerugian kurang lebih sekitar Rp5 miliar lebih,” ucapnya.

Sementara itu, Andre Rian Hidayanto yang juga pengacara Diana mengungkapkan kasus pencurian itu baru diketahui pihaknya saat membuka kembali gudang setelah beberapa bulan disegel Pemkot Surabaya

“Kami setelah mengurus administrasi pada 19 Agustus 2025 lalu diberi izin membuka segel. Setelah dibuka sama Satpol-PP waktu mengecek ke dalam ternyata keadaannya sudah terbobol, barang-barang acak-acakan,” kata Andre.

Dari jejak-jejak kerusakan, diperkirakan pelaku masuk ke dalam gudang tidak melalui gerbang utama, melainkan melewati tembok sisi timur dengan merusak kawat duri. Kemudian pelaku masuk dengan menjebol atap plafon.