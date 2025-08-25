Polisi Tetapkan Pegawai Bank Surabaya Tersangka KDRT Istri

JPNN.com

Senin, 25 Agustus 2025 – 17:02 WIB
Seorang pegawai bank swasta ternama di Surabaya berinisial AAS (40) ditangkap polisi setelah terbukti melakukan tindak kekerasan terhadap istrinya sendiri, IGF (32). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sat Reskrim Polrestabes Surabaya menetapkan tersangka terhadap pegawai bank berinisial AAS (40) yang melakukan penganiayaan atau KDRT kepada istrinya IGF (32).

Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim Polrestabes Surabaya Iptu Oktavianus Edi Mamoto mengatakan saat ini AAS telah ditahan.

"Iya, sudah di tahan," kata Edi, Senin (25/8).

Namun, Edi belum memerinci terkait pasal yang ditetapkan. Dia mengatakan kasus ini akan segera diungkap secara resmi ke media.

"Kami rencana mau ada rilis, sabar, ya," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, kasus ini mendapat sorotan dari Kapolrestabes Surabaya Kombes Lutfhie Sulistiawan.

Melalui Instagram resmi @humaspolrestabessby, Lutfhie menegur keras pelaku.

“Kamu laki-laki atau bukan? Yang lebih parah, kamu lakukan ini di depan anak-anakmu. Apa kamu pernah memikirkan dampaknya bagi psikologis mereka?” ujar Lutfhie kepada pelaku.

Pegawai bank di Surabaya yang melakukan KDRT kepada istri di hadapan anak-anaknya ditetapkan tersangka.
