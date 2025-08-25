Polisi Tetapkan Pegawai Bank Surabaya Tersangka KDRT Istri

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sat Reskrim Polrestabes Surabaya menetapkan tersangka terhadap pegawai bank berinisial AAS (40) yang melakukan penganiayaan atau KDRT kepada istrinya IGF (32).

Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim Polrestabes Surabaya Iptu Oktavianus Edi Mamoto mengatakan saat ini AAS telah ditahan.

"Iya, sudah di tahan," kata Edi, Senin (25/8).

Namun, Edi belum memerinci terkait pasal yang ditetapkan. Dia mengatakan kasus ini akan segera diungkap secara resmi ke media.

"Kami rencana mau ada rilis, sabar, ya," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, kasus ini mendapat sorotan dari Kapolrestabes Surabaya Kombes Lutfhie Sulistiawan.

Melalui Instagram resmi @humaspolrestabessby, Lutfhie menegur keras pelaku.

“Kamu laki-laki atau bukan? Yang lebih parah, kamu lakukan ini di depan anak-anakmu. Apa kamu pernah memikirkan dampaknya bagi psikologis mereka?” ujar Lutfhie kepada pelaku.