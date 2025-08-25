Terekam CCTV, Curanmor di Area Parkir Masjid Tak Berkutik Ditangkap, Rasakan Akibatnya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Unit Reskrim Polsek Kenjeran mengungkap kasus pencurian sepeda motor yang terjadi di area parkir Masjid Al-Idris, Tambak Deres, Surabaya pada Kamis (21/8).

Pelaku diketahui berinisial MS (27) warga Jalan Kejawan Lor Surabaya. Aksi pelaku terekam jelas kamera CCTV masjid saat membawa kabur motor Honda Beat hitam milik BE (52) warga Nambangan Perak.

Korban melaporkan kejadian setelah anaknya FA mendapati motornya hilang sepulang sekolah sekitar pukul 14.00 WIB.

Kasi Humas Polres Pelabuhan Tanjung Perak Iptu Suroto,mengatakan pihaknya bergerak cepat begitu laporan masuk.

“Berdasarkan rekaman CCTV dan keterangan korban, Unit Reskrim melakukan penyelidikan dan berhasil menemukan ciri-ciri pelaku di sekitar pintu air jembatan Surabaya. Setelah dipastikan oleh saksi, pelaku langsung diamankan,” ujar Suroto, Minggu (24/8).

Dalam pemeriksaan, MS mengaku mencuri motor menggunakan kunci letter Y rakitan yang disimpan dalam tas hitam. Dari rumah pelaku, polisi juga menemukan kunci khusus lain.

Hasil curian dijual kepada seorang penadah berinisial F seharga Rp1,5 juta. Uang itu diakui pelaku habis untuk kebutuhan sehari-hari, tersisa Rp250 ribu yang turut disita polisi.

Barang bukti lain yang diamankan yakni satu buah STNK, uang tunai Rp250 ribu, kunci letter Y dengan mata kunci lancip, serta pakaian yang dipakai pelaku saat beraksi.